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Директор-китаец никого не избивал?

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- Оксана Гут
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ОВД Сокулукского района проверяет факт избиения сотрудников ОсОО "Тянь-Шань Керамик" его директором Джо Дайсю. Назначены необходимые виды экспертиз, обе стороны были допрошены. Подробности не разглашаются в интересах следствия, заявили VB.KG в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

При этом в ведомстве уточнили, что заявления в ОВД Сокулукского района поступили от двух работников ОсОО. В них граждане сообщают, что были избиты директором Джо Дайсю. Кроме того, у одного из потерпевших от удара из рук выпал телефон и разбился.

В настоящее время все материалы по делу собираются. По итогам расследования милиция даст юридическую оценку произошедшему конфликту.

Напомним, 27 июля работники ОсОО "Тянь-Шань Керамик" вышли на забастовку с требованием к руководству пересмотреть трудовые договора. В качестве причины акции протеста было заявлено то, что директор кафельного завода Джо Дайсю устроил скандал и драку из-за того, что ему не понравилось, как обедали рабочие.

По некоторым данным, сотрудники ОсОО уже дают опровержение этому, мол, сотрудники сами виноваты, что разложили еду на коробках, подготовленных для упаковки кафеля на продажу. А директор никого не избивал и нецензурно не выражался.

URL: https://www.vb.kg/372450
Теги:
ГУВД, избиение, инвестиции, Китай, Сокулукский район, Чуйская область, конфликт
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