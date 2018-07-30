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Минздрав предупреждает: что нельзя есть этим летом

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- ВБ
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В целях охраны здоровья населения и профилактики пищевых отравлений особенно в летнее время Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ КР рекомендует:

1. Скоропортящиеся пищевые продукты покупать только в торговых точках, оснащенных холодильным оборудованием. К скоропортящимся пищевым продуктам относятся: молочные продукты, включая мороженое; готовые развесные салаты; кондитерские изделия с кремом, варёная колбаса и мясные деликатесы; рыба свежая и слабосоленая; выпечка с мясной, овощной и сырной начинкой и т.д.

2. При покупке скоропортящихся продуктов обращайте внимание на условия хранения, сроки годности продукции, упаковку.

3. Не стоит покупать быстрозамороженные полуфабрикаты в деформированном пакете со слипшимся содержимым. Скорее всего, он подвергался размораживанию, значит, потерял качество. Это касается и мороженого!

4. Помимо шаурмы в жару также опасно покупать выпечку с мясной, овощной и сырной начинкой - чебуреки, беляши, булочки с кремом, пирожное и т.д. Как правило, в палатках, где готовят и продают эти "деликатесы", нет условий для длительного хранения продуктов.

5. Купленные сырое мясо, птицу, сырые мясные и рыбные полуфабрикаты, яйцо, творог перед употреблением подвергайте тщательной термической обработке, не перевозите их без соблюдения температурного режима с собой на длительные расстояния.

6. При хранении в холодильнике не допускайте соприкосновения приготовленной еды с сырыми продуктами (готовые продукты храните в закрытой посуде).

7. Скоропортящиеся пищевые продукты, готовые блюда при комнатной температуре нельзя хранить более 2 часов.

8. Купленные овощи и фрукты, бахчевые перед употреблением тщательно промывайте водопроводной водой, затем ополаскивайте кипяченой водой, особенно для питания детей!

9. Не приобретайте на рынках бахчевые культуры (арбузы, дыни) в разрезанном виде. Требуйте от реализаторов документы, подтверждающие качество и безопасность. Не приобретайте бахчевые культуры, фрукты, овощи и другие продукты питания вдоль шоссе, автомобильных дорог в неустановленных местах

10.Не пейте сырую воду из источников.

11.Регулярное мытьё рук перед приготовлением и приёмом пищи, после посещения туалета, то есть каждый раз после их загрязнения предотвратит вас от инфекционных заболеваний и пищевых отравлений

URL: https://www.vb.kg/372451
Теги:
Минздрав, отравление, Кыргызстан, здоровье
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