В Москве 17-летний уроженец Кыргызстана утонул в пруду

Российские СМИ сообщили о гибели 17-летнего уроженца Кыргызстана. Трагедия произошла на Пенягинском пруду в московском районе Митино, пишет "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские, прибывшие по вызову 29 июля, вытащили из воды молодого человека. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было, в связи с чем был сделан предварительный вывод, что молодой человек захлебнулся.

Тело отправили в морг. Следователь Тушинского отделения начал проверку несчастного случая.

Сообщается, что погибший нигде не учился и проживал с нигде не работающей матерью.