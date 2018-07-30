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В Москве 17-летний уроженец Кыргызстана утонул в пруду

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- ВБ
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Российские СМИ сообщили о гибели 17-летнего уроженца Кыргызстана. Трагедия произошла на Пенягинском пруду в московском районе Митино, пишет "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские, прибывшие по вызову 29 июля, вытащили из воды молодого человека. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было, в связи с чем был сделан предварительный вывод, что молодой человек захлебнулся.

Тело отправили в морг. Следователь Тушинского отделения начал проверку несчастного случая.

Сообщается, что погибший нигде не учился и проживал с нигде не работающей матерью.

URL: https://www.vb.kg/372455
Теги:
Россия, утопленник, Кыргызстан
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