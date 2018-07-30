На Сахалине, спасая девушку, утонул еще один 17-летний уроженец КР

17-летний житель Сахалина погиб, спасая тонущую девушку, пишет KP.RU.

Известно, что 29 июля в районе озера Русское на берегу Теплого озера отдыхали компании жителей Сахалина. Купаться, уточняется, в этом озере запрещено. Что не остановило желающих насладиться прохладой в жаркий день. Позже в диспетчерскую службу поступил звонок о тонущей в озере девушке.

Не дожидаясь спасателей, ей на помощь бросился молодой парень из той же компании. Спасти девушку удалось, а вот сам он захлебнулся и утонул.

Его тело удалось найти и вытащить только сегодня, 30 июля, приводит издание слова Евгения Цой, ведущего специалиста по связям с общественностью ГУ МЧС России по Сахалинской области.

О герое, который спас человека ценой своей жизни, известно немного - он уроженец Кыргызстана.

Сотрудники СУ СК России по Сахалинской области по данному факту проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.