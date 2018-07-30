Модернизация ТЭЦ Бишкека. Аварий больше не будет?

Власти страны и руководство ТЭЦ Бишкека должны были извлечь урок из январской аварии и сделать работу над ошибками. Техника может выходить из строя, но главная проблема - это неорганизованность должностных лиц. Таким мнение с "Вечеркой" поделился экс-член Совета директоров ОАО "НЭСК", эксперт по ТЭК Карыпбек Алымкулов.

По его данным, подготовка к осенне-отопительному периоду на столичной теплоэлектроцентрали ведется скрупулёзно с конца весны.

- Работа идет в двух направлениях - проводится текущий ремонт старого оборудования, параллельно китайские специалисты обучают наших работе на модернизированных объектах. Есть ещё два месяца для того, чтобы отстроить новый цех химической водоочистки, где будет производиться подготовка воды для передачи в котлы. Специалисты у нас грамотные, так что, думаю, никаких срывов быть не должно. В любом случае, китайская компания дает гарантии. Я верю, что модернизация, несмотря на отсутствие технико-экономического обоснования, улучшит работу столичной ТЭЦ, и горожане не останутся без тепла зимой, - отметил Карыпбек Алымкулов.

Напомним, накануне вице-премьер-министр Кубатбек Боронов в рамках подготовки энергетического сектора к прохождению осенне-зимнего периода посетил ТЭЦ города Бишкек.

Чиновник определил дату сдачи в эксплуатацию нового цеха химической водоочистки - 1 октября 2018 года, а также поручил руководству ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" совместно с ОАО "Электрические станции" определить конкретных лиц, ответственных за сроки и качество исполнения ремонтных работ на теплоэлектроцентрали.

Для справки: Общая стоимость строительства нового химцеха оценивается примерно в 5 млн 842 тыс. долларов. Средств выделяются из китайского кредита в 386 млн долларов и большая часть - 70% - на закупку спецоборудовния, остальные 30% - на монтажные работы.

Ранее предполагалось, что строительство завершится в июне-июле текущего года.

Химобессоленная вода, производимая в новом химцехе будет поставляться в также новые, уже отстроенные китайской компанией котлоагрегаты.

Старый химцех по водоподготовке, из-за которого и возникла, предположительно, аварийная ситуация, будет реконструирован за счет средств ОАО "Электрические станции". Тендер на разработку проектно-сметной документации для ремонта был объявлен в начале июля.