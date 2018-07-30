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Шанс вернуть Усенова-Урицкого в Кыргызстан и посадить все же есть?

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- ВБ
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В связи с размещением в ряде СМИ публикаций относительно получения бывшим Премьер-министром Кыргызской Республики Усеновым Д.Т. паспорта гражданина Республики Беларусь на имя Урицкого Даниила Тимуровича, а также нахождением его на территории Республики Беларусь Генеральная прокуратура республики сообщает следующее:

14 декабря 2017 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь было направлено ходатайство с просьбой принять меры по розыску и задержанию Усенова Д.Т., сменившего свои анкетные данные на Урицкого Д.Т.

6 марта 2018 года Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в исполнении ходатайства Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в отношении Д.Т.Усенова (Урицкого Д.Т.) отказано со ссылкой на статью 21 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года.

Несмотря на данные обстоятельства, в марте 2018 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в адрес Генеральной прокуратуры Республики Беларусь направлен запрос о выдаче Усенова Д.Т. (Урицкого Д.Т.) для приведения приговора Первомайского районного суда г.Бишкек от 07.06.2013 года в исполнение, согласно которому Усенов Д.Т. в бытность работы мэром г.Бишкек заочно признан виновным и осужден за совершение преступлений, предусмотренных 304 (злоупотребление должностным положением); ст.305-2 (нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики) УК КР к 15 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 11.02.2015 года, приговор суда первой инстанции отношении Усенова Д.Т. оставлен в силе и вступил в законную силу.

Кроме этого, приговорами Военного суда Бишкекского гарнизона от 21.07.2014 года, судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Военного суда Кыргызской Республики от 23.05.2016 года, постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 29.07.2016 года Усенов Д.Т. заочно признан виновным и осужден в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30 ч.4 ст. 97 (соучастие в убийстве) УК КР, ст. 28 ст. 97 ч.2 пп. 1, 3, 5, 6, 15 (покушение на убийство) УК КР; ст. 305 ч.2 пп. 2,4,5 (превышение должностных полномочий) УК КР; ст. 304 ч.2, ч.3 п.1, ч.4 (злоупотребление должностным положением) УК КР, с окончательным определением наказания в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

В настоящее время несмотря на то, что Генеральной прокуратурой Республики Беларусь принято решение об отказе в выдаче Усенова Д.Т., работа по его экстрадиции со стороны Генеральной прокуратуры республики продолжается.

URL: https://www.vb.kg/372459
Теги:
Беларусь, Кыргызстан, Генеральная прокуратура, Данияр Усенов
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Комментарии
Чел
30.07.2018, 17:55

Избирательность и неторопливость пугает.

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Владимир Иванов
30.07.2018, 19:34
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 11
Минусов: 1
Комментариев: 16

Данилка, приехал бы к нам погостить, рассказал бы как ты, представитель древней нации кыргызов, превратился в белоруса с еврейской фамилией. Как тебе там, на чужбине живётся, не скучаешь, тоска по Родине не мучает? Приезжай, не бойся. Свергнувший вашу власть Атамбаев, сейчас сам оказался в немилости у новых властителей. Так что, может всё обойдётся.

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