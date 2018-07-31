Из 8 предложенных президент утвердил 7 кандидатов в судьи Бишкека

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указы о назначении судей местных судов и направлении их в Бишкекский городской, в Первомайский и Свердловский районные суды г. Бишкек.

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения по 8 кандидатам: для назначения на должность судьи в Бишкекский городской суд - 4, в Первомайский районный суд г. Бишкек - 2 и Свердловский - 2.

Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, изучения дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями указанного Совета по 7 кандидатам на должности судей Кыргызской Республики.

Изучив материалы по одному из претендентов и дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства возвратил материалы по одному кандидату на должность судьи в Бишкекский городской суд в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.

Первым Указом отобранные 7 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики.

Вторым Указом назначенные судьи для осуществления судейских полномочий направлены:

- в Бишкекский городской суд: Досмамбетов Азизбек Анарбекович, Садыкова Гульмира Сартовна, Сатыбалдиев Болотбек Топчубаевич;

- в Первомайский районный суд г. Бишкек: Бейшеева Зарема Асаналиевна, Орозбакова Максат Асанкуловна;

- в Свердловский районный суд г. Бишкек: Асаналиева Чынара Сейткадыровна, Исаева Айзада.

Указы вступают в силу со дня подписания.