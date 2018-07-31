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В Бишкеке еще две улицы открылись после проведенного ремонта

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- ВБ
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По информации Управления капитального строительства столичной мэрии для движения автомобильного транспорта открыт проспект Чуй. В рекордные сроки на участке между проспектом Манаса и улицей Уметалиева завершены дорожные работы. За 11 дней здесь уложено новое дорожное полотно и установлены новые бордюры.

Проспект Чуй в западной части был отремонтирован на участке протяженностью полтора километра, между проспектом Манаса и улицей Павлова. Работы проводились в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек".

Готовится к открытию очередной участок проспекта Манаса. Дорожные работы проводились между улицами Токтогула и Боконбаева, здесь также заменено дорожное полотно и установлены новые бордюры. В настоящее время выше улицы Токтогула наносится дорожная разметка, участок выше Московской уже готов к открытию.

Более того, улица Усенбаева уже открыта для движения автомобильного транспорта. Работы на ней также проходили в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" и завершились с опережением графика. В течение месяца на километровом участке от проспекта Жибек Жолу до БЧК произведены работы по замене дорожного покрытия и установили новые бордюры.

URL: https://www.vb.kg/372463
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек
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