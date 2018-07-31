При поддержке "Кумтора" в село Конкино Джети-Огузского района провели воду

В селе Конкино Джети-Огузского района Иссык-Кульской области появился доступ к питьевой воде.

Проект по водоснабжению был поддержан ЗАО "Кумтор Голд Компани" (КГК), Фондом развития Иссык-кульской области, местными властями и жителями села. Компания "Кумтор" стала главным спонсором проекта, выделив порядка 5 млн 498 тысяч сомов на его реализацию, сообщается на сайте компании.

В рамках проекта подрядной компанией "Иссык-Куль Курулуш" были проведены работы по бурению скважины, оснащению оборудованием, строительству дороги от объекта к селу и моста, ограждению объекта, установке трансформатора, проведению освещения, стоительству, которые длились порядка 8 месяцев. Вклад местных властей составил 200 тысяч сомов. Местные жители также смогли оказать поддержку в 350 тысяч сомов. Свой вклад в осуществление проекта также внес и Фонд Развития Иссык-Кульской Области, выделив 2 млн сомов.

Проект обеспечил все домохозяйства и около 700 сельчан доступом к питьевой воде. Ранее, в 2017 году, компания поддержала подобный проект в селе Барскоон, обеспечив 10 тысяч человек доступом к питьевой воде.

"В нашем селе остро стояла проблема питьевой воды. В местном бюджете не было предусмотрено средств на проведение столь масштабных работ, однако, благодаря "Кумтору" и местным жителям у нас, все-таки, получилось реализовать нашу мечту в реальность. Мы благодарны предприятию за оказанную поддержку на протяжении всего процесса выполнения работ", – отметил депутат сельского кенеша Турганбек Шерипов.