В ДТП погибла семейная пара, ребенок госпитализирован

Сегодня, 31 июля, примерно в 8.00 часов в селе Полтавка Жайыльского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает УОБДД Чуйской области.

Известно, что произошло лобовое столкновение автомобилей BMW E39 и Toyota Ist. За рулем последнего была женщина. Она и ее супруг, находившийся на переднем пассажирском сидении, скончались на месте от полученных травм.

В салоне также находился их несовершеннолетний ребенок. Он с полученными травмами доставлен в больницу.

В настоящее время все подробности произошедшего выясняются.