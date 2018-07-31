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В ДТП погибла семейная пара, ребенок госпитализирован

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- Оксана Гут
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Сегодня, 31 июля, примерно в 8.00 часов в селе Полтавка Жайыльского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает УОБДД Чуйской области.

Известно, что произошло лобовое столкновение автомобилей BMW E39 и Toyota Ist. За рулем последнего была женщина. Она и ее супруг, находившийся на переднем пассажирском сидении, скончались на месте от полученных травм.

В салоне также находился их несовершеннолетний ребенок. Он с полученными травмами доставлен в больницу.

В настоящее время все подробности произошедшего выясняются.

URL: https://www.vb.kg/372468
Теги:
ГУБДД, ДТП, несовершеннолетние, смертность, Чуйская область
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