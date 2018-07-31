"Бишкекзеленхоз" восстанавливает ирригацию внутри южных микрорайонов

Впервые за последние годы проводятся работы по ремонту ирригационных сетей внутри южных микрорайонов столицы, которые износились и стали непригодны для использования, сообщает пресс-служба муниципального предприятия.

Данные работы проводятся в рамках проекта МП "Бишкекзеленхоз" "Реконструкция и восстановление ирригационных сетей в южных микрорайонах на 2018 год".

Реализация проекта дает возможность улучшить инфраструктуру водных ресурсов, повысить водообеспечение южных микрорайонов для полива зеленых насаждений.

Так МП "Бишкекзеленхоз" завершает работы по восстановлению подающей ирригационной сети внутри 7 микрорайона. В скором времени состоится запуск поливной воды в оросительную сеть. Здесь было запланировано восстановление сети протяженностью более 2,5 километров.

Во время проведения работ по установке лотков, поливная вода в 7 микрорайон будет подаваться беспрепятственно через альтернативный ирригационный канал. Необходимо отметить, что арычные лотки будут иметь специальные отверстия по бокам для эффективного полива зеленых насаждений. Основным источником является река Аламедин и вода поступает по магистральному каналу "Асанбай".

Проектом предусмотрено реконструкция арычной системы еще нескольких объектов. В перспективе также рассматривается вопрос по восстановлению ирригационных сетей на северной части столицы, в частности столичные микрорайоны № № 8, 9, 10, 11, 12 и Асанбай.

Ранее водный участок МП "Бишкекзеленхоз" в течение нескольких недель восстановил подающую ирригационную сеть, и была проведена поливная вода по улице Шералиева (от ул. Северной до Южной магистрали, район Арча-Бешик). Также были установлены мостовые перебросы для пропуска влаги.

МП "Бишкекзеленхоз" продолжит работы по восстановлению гидросооружений города в целях обеспечения поливом зеленые насаждения

Основными источниками поливной воды в городе являются: река "Аламедин" - вода подается по магистральному каналу "Асанбай"; река "Ала-Арча" – подача идет по магистральному каналу "Киргизия" и Восточный БЧК. Дополнительным источником является магистральный канал "Нижний транзит".

В начале года МП "Бишкекзеленхоз" заключил договор с Аламудунским районным управлением водного хозяйства о подаче поливной воды для города в объеме 40, 274 млн кубических метров.

Напомним, что ежегодно "Бишкекзеленхоз" подает воду для полива зеленых насаждений согласно утвержденному графику с районными администрациями столицы.

Согласно "Правилам благоустройства города Бишкек" от 30 июня 2009 года, пункт 10.4.10, муниципальные посадки поливаются в будние дни с 7:00 утра до 17:00 часов вечера, МТУ поливают в будние дни с 18:00 вечера до 7:00 утра, в воскресенье и в праздничные дни круглосуточно. Организации и предприятия проводят полив по воскресным дням.

Водный участок "Бишкекзеленхоз" заранее заключил договор с хозяйственными субъектами и муниципальными территориальными управлениями на получение воды для полива.

По подаче поливной воды горожане смогут обращаться по телефону в участок водного хозяйства МП "Бишкекзеленхоз": (0312) 54-11-42

Номера телефонов гидротехников, отвечающих за подачу поливной воды по районам:

Первомайский район: Орозалиев Медет (0701) – 311-034

Свердловский район: Абыкеев Малик (0701) – 311-088

Ленинский район: Болжобеков Талапбек (0701) – 311-012

Октябрьский район: Сагындыков Садыр (0701) – 311-016

Номера телефонов агрономов по районам:

Первомайский район: Жумалиев Жаныбек (0701) – 321-014

Свердловский район: Кыдыргычов Билимбек (0701) – 311-009

Ленинский район: Бейшеев Абдыкадыр (0706) – 352-569

Октябрьский район: Жаналиев Ырысалы (0701) – 311-004