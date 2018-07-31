Министр иностранных дел Британии назвал свою жену-китаянку японкой

"Моя жена японка, то есть китаянка"...

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант во время официальной встречи в Пекине назвал свою жену-китаянку японкой, пишет BBC.

"Я сделал ужасную ошибку, давайте перезапишем!", - попытался отшутиться дипломат. Свою оплошность он объяснил тем, что за обедом говорил на японском.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на неприятный инцидент. Одни заступились за Ханта - мол, ничего ужасного он не совершил, не убил, не украл.

Другие напомнили о многовековом противостоянии Японии и Китая. И что вряд ли такое "перепутывание" могло понравиться представителям китайской стороны. Как и то, что их соотечественница замужем за иностранцем, да еще ее и "используют" в дипломатических целях.

Что подумала и сделала после этого г-жа Хант со своим забывчивым супругом, не сообщается.