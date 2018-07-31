Кому не дают электронные визы Кыргызстана?

С 1 сентября 2017 года в Кыргызстане действует система "Электронная виза". Эта услуга значительно упростила приезд в нашу страну иностранных туристов и бизнесменов, позволила сократить временные и материальные затраты при оформлении виз.

За время работы системы, электронным путем выдано более 20 тысяч виз различных категорий, что свидетельствует об успешности работы "Электронной визы".

Следует отметить, что в летний туристический сезон наблюдается резкое увеличение количества подаваемых заявок (январь-1301, февраль – 1167, март - 2049, апрель – 1249, май - 3505, июнь – 4149, июль – 5672).

Статистика выданных электронных виз показывает, что система становится более востребованной и пользуется все большим спросом как у иностранных туристов, так и отечественных компаний, приглашающих граждан иностранных государств.

Вместе с тем, с ростом количества обращений за получением электронных виз, возникают недовольства, связанные со сроками рассмотрения заявок или отказами в выдаче электронной визы.

В этой связи, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики считает необходимым обратить внимание на следующее.

Электронные визы оформляются в соответствии с Инструкцией о порядке оформления и выдачи виз, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 марта 2017 года № 155.

Согласно указанной Инструкции, сроки оформления электронных виз составляют 3 рабочих дня с учетом получения всех предусмотренных Инструкцией документов, оформленных надлежащим образом.

Рассмотрение заявок, поданных в нерабочее время, в выходные или праздничные дни, начинается с 9.00 часов утра следующего рабочего дня.

Вместе с тем имеют место случаи несоблюдения установленного срока рассмотрения, что связано со следующими факторами:

- большое количество ходатайств поступают с ошибками (неправильно указанные анкетные данные (ФИО, дата рождения, номер паспорта, срок действия паспорта, номера телефонов и адреса);

- прикрепляются некачественные фотографии или изображения паспорта;

- соискатели виз представляют неполный пакет требуемых Инструкцией документов;

- приглашающие организации представляют документы с истекшим сроком действия (справки Социального фонда и Налоговой службы об отсутствии задолженностей ходатайствующей организации);

- некоторые заявки в связи с вопросами безопасности изучаются более длительное время;

- операторы системы "Электронная виза" вынуждены исправлять ошибки заявителей, соответственно, на указанные заявки тратится больше времени для обработки, что негативно влияет на оперативность и своевременность выдачи виз.

На основании вышеизложенного, при заполнении заявок на получение электронных виз на сайте www.evisa.e-gov.kg, МИД Кыргызской Республики просит внимательно проверять все данные и удостовериться, что все требуемые документы представлены соответствующим образом.

Во избежание материальных потерь, Министерство также просит не приобретать авиабилеты в Кыргызскую Республику до получения уведомления об одобрении электронной визы.

Дополнительную информацию можно найти на сайте "Электронной визы" www.evisa.e-gov.kg, а также отправив электронное сообщение по адресу evisa.kg@gmail.com.