С сегодняшнего дня закрывают очередной отрезок проспекта Манаса

По информации Управления капитального строительства столичной мэрии, с 31 июля для проведения дорожных работ закрывается очередной участок проспекта Манаса.

Дорожные работы будут проводиться в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек". В ходе работ будет заменено дорожное полотно и установлены новые дорожные бордюры между улицами Боконбаева и Горького.

Работы продлятся в течение месяца, и планируется завершить их 28 августа текущего года. Объездными улицами для этого участка проспекта будут улицы Панфилова (восточная сторона проспекта) и Бакаева (Чапаева) – западная сторона проспекта. Для посетителей Госрегистра будет оставлена возможность подъезда со стороны улицы Горького.

Также, со 2 августа будет закрыт участок улицы Тоголок Молдо между улицами Баялинова (Ленинградской) и Боталиева (Щербакова). На вышеуказанном участке будет проведена полная реконструкция дороги – замена дорожного полотна, обустройство тротуаров и ирригационной системы, установка новых дорожных знаков. Работы пройдут до первого октября этого года. В качестве альтернативной дороги будет служить улица Орозбекова, дорожные работы на которой завершены.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан и гостей столицы заранее продумывать маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.