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В Казахстане за развращение малолетних в 2017 году осуждено 29 человек

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- Виктория Григоренко
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В 2017 году за изнасилования и насильственные действия сексуального характера осуждены 348 лиц. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

"Так за совершение преступлений, связанных с сексуальным насилием, осуждено к лишению свободы 176 лиц. Из них непосредственно за изнасилование -75 человек, за групповые - 28, за насильственные действия сексуального характера - 66. Осуждены за половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста осуждено 6 человек, а за развращение малолетних - 29 лиц", - говорится в информации.

Уточняется, что наибольшее число осужденных за совершение преступлений, связанных с сексуальным насилием, в первом полугодии 2018 года приходится на Карагандинскую область - 23, Южно-Казахстанскую – 21, Восточно-Казахстанскую - 19, Алматинскую области -17. Меньше всего осужденных в Павлодарской (4), Мангистауской (4) и Атырауской областях (4).

URL: https://www.vb.kg/372482
Теги:
Генеральная прокуратура, ГСИН, изнасилование, Казахстан, несовершеннолетние
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