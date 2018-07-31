С цементного завода Бабанова бегут сотрудники?

Читатель VB.KG под одним из материалов оставил комментарий, что Омурбек Бабанов - экс-премьер-министр КР и экс-кандидат в президенты, "сидит в Пензе на своем заводе "Азия Цемент" и живет рядом в доме по ул. Плеханова, 15".

Аноним сообщил, что "все уже поувольнялись, ибо работать с таким "сумасшествием" невозможно. Представляем, что было бы с Вашей страной,если б он стал президентом, вас просто пронесло", - говорится в сообщении.

Автор, к сожалению, не оставил обратных данных, и уточнить, что он имел ввиду под "сумасшествием", не представляется возможным.

К слову, по адресу г. Пенза, ул. Плеханова, 15 находится весьма непримечательный Концертный зал "Молодежный" и несколько творческих студий. Что бы там делал Омурбек Токтогулович, совершенно непонятно. Рядом многоэтажный, самый обычный жилой дом. Тоже, скажем прямо, не уровень Бабанова.

Немного дальше - на пересечении ул. Плеханова и ул. Бакунина в д. 20 "Б", находится центральный офис цементного завода "Азия Цемент".

Сомнений в том, что это именно "тот самый" завод, нет. Достаточно взглянуть на логотип, который один в один совпадает с фирменным знаком торгового центра Asia Mall в Бишкеке, который принадлежит семье Омурбека Бабанова.

Кстати, на популярном российском HR-ресурсе указано сразу 10 вакантных позиций в заводе "Азия Цемент". С 1 июля завод объявил о поиске таких специалистов, как финансовый директор, ведущий экономист, главный конструктор, директор по закупкам, заместитель генерального директора по бережливому производству, инженер по надёжности, инженер-технолог по бетону, менеджер по закупкам, менеджер по логистике, программист 1C.

Редакция VB.KG отправила одному из топ-менеджеров запрос о происходящей на заводе ситуации. Надеемся, представители завода, или сам Омурбек Токтогулович нам ответит.

Напомним, Бабанов подозревался Госкомитетом нацбезопасности "в подготовке к захвату власти и организации массовых беспорядков". Сам политик назвал обвинения "абсурдными".

Примечательно, что в последнее время никаких заявлений президента Сооронбая Жээнбекова в адрес Омурбека Бабанова не было. Более того, 3 июля среди "золотых" выпускников школ, которых поздравлял президент, был и сын Омурбека Токтогуловича. Сооронбай Шарипович по-отечески обнял и поцеловал парня.

Позже Бабанов на своей странице в Facebook написал следующее: "Большое спасибо президенту Сооронбаю Шариповичу за теплые поздравления в адрес моего сына!".

Ну а кулуарно обсуждается сценарий, что Бабанов в скором времени вернется в Кыргызстан. Правда, если такое и случится, как сам ранее заявлял экс-кандидат в президенты, в политической жизни страны он больше участвовать не будет.