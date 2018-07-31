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С цементного завода Бабанова бегут сотрудники?

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- Марина Осипова
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Читатель VB.KG под одним из материалов оставил комментарий, что Омурбек Бабанов - экс-премьер-министр КР и экс-кандидат в президенты, "сидит в Пензе на своем заводе "Азия Цемент" и живет рядом в доме по ул. Плеханова, 15".

Аноним сообщил, что "все уже поувольнялись, ибо работать с таким "сумасшествием" невозможно. Представляем, что было бы с Вашей страной,если б он стал президентом, вас просто пронесло", - говорится в сообщении.

Автор, к сожалению, не оставил обратных данных, и уточнить, что он имел ввиду под "сумасшествием", не представляется возможным.

К слову, по адресу г. Пенза, ул. Плеханова, 15 находится весьма непримечательный Концертный зал "Молодежный" и несколько творческих студий. Что бы там делал Омурбек Токтогулович, совершенно непонятно. Рядом многоэтажный, самый обычный жилой дом. Тоже, скажем прямо, не уровень Бабанова.

Немного дальше - на пересечении ул. Плеханова и ул. Бакунина в д. 20 "Б", находится центральный офис цементного завода "Азия Цемент".

Сомнений в том, что это именно "тот самый" завод, нет. Достаточно взглянуть на логотип, который один в один совпадает с фирменным знаком торгового центра Asia Mall в Бишкеке, который принадлежит семье Омурбека Бабанова.

Кстати, на популярном российском HR-ресурсе указано сразу 10 вакантных позиций в заводе "Азия Цемент". С 1 июля завод объявил о поиске таких специалистов, как финансовый директор, ведущий экономист, главный конструктор, директор по закупкам, заместитель генерального директора по бережливому производству, инженер по надёжности, инженер-технолог по бетону, менеджер по закупкам, менеджер по логистике, программист 1C.

Редакция VB.KG отправила одному из топ-менеджеров запрос о происходящей на заводе ситуации. Надеемся, представители завода, или сам Омурбек Токтогулович нам ответит.

Напомним, Бабанов подозревался Госкомитетом нацбезопасности "в подготовке к захвату власти и организации массовых беспорядков". Сам политик назвал обвинения "абсурдными".

Примечательно, что в последнее время никаких заявлений президента Сооронбая Жээнбекова в адрес Омурбека Бабанова не было. Более того, 3 июля среди "золотых" выпускников школ, которых поздравлял президент, был и сын Омурбека Токтогуловича. Сооронбай Шарипович по-отечески обнял и поцеловал парня.

Позже Бабанов на своей странице в Facebook написал следующее: "Большое спасибо президенту Сооронбаю Шариповичу за теплые поздравления в адрес моего сына!".

Ну а кулуарно обсуждается сценарий, что Бабанов в скором времени вернется в Кыргызстан. Правда, если такое и случится, как сам ранее заявлял экс-кандидат в президенты, в политической жизни страны он больше участвовать не будет.

URL: https://www.vb.kg/372483
Теги:
Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Россия, Кыргызстан, Азия Цемент
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Комментарии
Абрек
31.07.2018, 15:38

Омурбек Б давится за каждый сом, мне ребята рассказывали, когда у него работали раньше. 

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Жалоба модератору
Гражданин
31.07.2018, 16:11

Представьте если бы он стал президентом с страны все сбежали бы все за границу и развалил бы страну пускай он со своим разберется не достоин он быть президентом балапан а еще за него 33% проголосовали

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Жалоба модератору
Атыр Нурматова
31.07.2018, 16:39
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 24
Минусов: 21
Комментариев: 34

Бабанов президент болгондо баарын сатып кетмек! Сооронбай Жээнбеков өтүп кетип элибиз чон балээден аман калды. 

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Жалоба модератору
Эдил Азимов
31.07.2018, 16:42
Карма: -6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 28
Комментариев: 42

Бабабнов эмнени кыйратып койду эле. Бабабнов баш кылып Атамбаевдин алты жылдык президенттик моонотундо курулган бардык нерселерди, карызга алган акчалардын баарын тыкыр иликтеш керек атайын кызматтар!!! Жалпы элдин коксосу чон уурулардыбы же аткаруучу ууруларды качан камамайынча канбайт!!! Бул жерде мынчалык ойлоно турган деле эч нерсе жок эле. Олконун байлыгын, элдин ырыскысын, сырткы карыздан оздорунун пайдасына уурдоо учун алгандар, элдин душмандары, мамлекеттин чыккынчылары катарында катаал жазаланыш керек

-1
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Жалоба модератору
Аноним
31.07.2018, 16:47

Высасываете из пальца новости! Уехал человек и там достали, все лезете в его жизнь! Займитесь Кыргызстаном лучше!

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Жалоба модератору
Нияз Давлетов
31.07.2018, 16:49
Карма: +7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 73
Минусов: 66
Комментариев: 75

Атамбаев всем давал одинаковый шанс даже Бабанову, скорее у Бабанова шансов было больше чем остальные потому что он работал депутатом, но судьба не выбрал Бабанова и это оказывается хорошему а то мы бы щас с вами не сидели так комментируя, он сразу продал бы Кыргызстан Казахстану и жил бы как всегда не в чем не подозревая  а мы свами пахали бы земли кто знает.? Так что благодаря Господу Богу.

-1
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Жалоба модератору
бюро
31.07.2018, 16:58

На счет цементного завода это тоже должно было быть Кыргызстанский цементный завод потому что этот завод построен на наши бюджетные деньги украденные Бабановым при Айдаре потом при Максе хотя при Атамбаева завод не построил но зато построил Азия Мол. Благодаря Атамбаеву. Окул ата дочери или сына Атамбаева.

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Жалоба модератору
Нурлан
31.07.2018, 17:11

Бабанов коррупционер. Жадный, хитрый, лицемерный кидальшик. Он безграмотный неуч и понтогон. Был, есть и останется таким.

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патриот
31.07.2018, 17:25

качан бул Бабан небереси омурбек- афферрист,олкобуздун чыккынчысы, эл душманы , рейдер, соттолуп турмого омур бою жаткырылат?!

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патриот
31.07.2018, 17:29

олкобуздун душманы болгон Бабановго ага окшогондорго олум жазасы!!!

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Дядя Том
31.07.2018, 17:46

Бабанов нанимал в своей время садовников с испытательным сроком, а после месяца работы скандалил и выгонял не выплачивая ЗП. В Азия молл тоже есть случаи с задержкой или кидаловом на ЗП, так что это скорее образ ведения бизнеса и жизни.

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патриот
31.07.2018, 17:48

бабанов катуу жаза алыш керек, тоногондорун тышкы карыз толомго кетиш керек.

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Malika Magomedova
31.07.2018, 19:46
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Оставьте его уже в покое! Нос свой суете везде, займитесь действующими депутатами и министрами!

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