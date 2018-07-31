Как обезопасить себя от мобильных мошенников

В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества компания MegaCom призывает абонентов быть предельно бдительными.

Злоумышленники действуют по следующей схеме: представляясь сотрудниками MegaCom или других крупных компаний, под предлогом технической проверки или вручения большого приза пытаются выяснить код активации электронного кошелька MegaPay, отправленного на номер абонента. Поэтому если вы получили SMS с кодом активации (или любую другую информацию от компании MegaCom), ни в коем случае никому не сообщайте его! Конфиденциальность кода – залог безопасности ваших средств на балансе.

Что делать, если вас попытались обмануть?

В случае если вам поступил подозрительный звонок, зафиксируйте номер звонившего и свяжитесь с нами в личных сообщениях, либо обратитесь по телефону с жалобой в нашу Службу поддержки на номер *500 или +996 555 500 000.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества?

Если вы все-таки сообщили злоумышленникам код активации и с вашего баланса были списаны денежные средства, по данному факту мошенничества необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Компания MegaCom гарантирует безопасность баланса вашего электронного кошелька MegaPay при сохранении конфиденциальности кодов, полученных от оператора связи.