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В Африке убиты российские журналист Джемаль и режиссер Расторгуев

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- Марина Осипова
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Российские СМИ подтверждают, что в Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Два неназванных источника из проекта "Центр управления расследованиями" рассказали "Дождю", что журналисты находились в стране из-за работы над документальным фильмом о работе ЧВК "Вагнер".

Гибель Орхана Джемаля также подтвердил "Би-би-си" его друг Максим Шевченко, пишет Lenta.ru.

"Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда очень тяжело говорить, это мои друзья", - сообщил изданию главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин.

Источники "Дождя" также уточнили, что гибель трех журналистов подтвердили в миссии ООН в ЦАР. Они направлялись в город Бомбари и были остановлены на блокпосту. Что происходило дальше, неизвестно.

Во вторник, 31 июля, агентство AFP сообщило о гибели в Центральноафриканской Республике трех человек, которые, предположительно, являлись гражданами России. В российском посольстве сообщили о гибели двух журналистов "Известий", но позднее издание опровергло эту информацию.

URL: https://www.vb.kg/372499
Теги:
убийство, ЮАР
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