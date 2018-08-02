За 2-м роддомом живут бомжи, наркоманы и алкаши!

По ул. Сагымбая (позади 2-го городского роддома) расположено старое здание, которое, судя по всему, относится к балансу этого же родильного дома. Здание ветхое и заброшенное, зловоние вокруг, а все потому, что дом стал "приютом" огромного количества алкашей, наркоманов и бомжей.

Мы не то что за жизнь своих детей, за свои уже боимся. Рядом играют наши дети, а эти люди кучкой везде шатаются пьяные. Требуем от администрации роддома решить проблему с этим домом. Надеемся, мэрия города проследит за этим вопросом.

Народную новость прислала Гульзат.

Фото иллюстративное