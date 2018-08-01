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Маньяка-лизуна из Узбекистана задержали в Москве

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- ВБ
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29-летняя москвичка обратилась в правоохранительные органы с рассказом, что в воскресенье вечером поднималась в своем доме в лифте с незнакомым мужчиной. Неожиданно он начала приставать к ней, причем весьма изощренным образом - незнакомец облизал ей лицо и плечи, трогал за живот и бедра.

Женщине удалось отбиться от лизуна, она выскочила на своем этаже. Мужчина сбежал.

Но недалеко. Правоохранители задержали по горячим следам 35-летнего гражданина Узбекистана. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела.

Российские СМИ напоминают, что в прошлом году в Москве уже промышлял маньяк-лизун. И как и этот "герой", он был уроженцем Узбекистана. Одной из жертв извращенца стала тренер по фитнесу – мужчина облизал ей грудь, ягодицы и лицо. Свою вину злоумышленник категорически отрицал, завив, что, вообще говоря, является девственником.

URL: https://www.vb.kg/372501
Теги:
изнасилование, насилие, Россия, Узбекистан, маньяк лизун
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Комментарии
Гражданин
01.08.2018, 11:16

Идиот

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Чистокровный таджик
01.08.2018, 12:19

Если все узбекистанцы мужики лизуны то женщины какие?-чупачупсат любат

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мэсний
01.08.2018, 12:54

ослов ведь не осталось после китайцев..надо понять это и простить его..))

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Гражданин
01.08.2018, 14:01

Слышал они к петухам переключились)))

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