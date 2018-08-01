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Улицу закрыли, создали напряженный трафик - так установите светофор!

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- ВБ
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Обращение от жителей г. Бишкек, Нижней-Ала-Арчи и ж/м Ак-Босого

Установят ли светофор на перекрестке Щербакова/Орозбекова? В связи с тем, что улица Орозбекова отремонтирована (улица довольно большая), и на этой улице расположен рынок "Старый Толчок" и строительный рынок, впридачу закрыли улицу Тоголок Молдо (от Щербакова до Садаева), пробки с утра до 20.00 вечера. Проблема в том, что на перекресте Щербакова-Орозбекова отсутствует светофор, а трафик очень напряженный, приходится стоять 10-15 минут на этом перекрестке, чтобы повернуть на нужную улицу. Но самое страшное, чуть ли не каждый день происходят ДТП, к счастью, водители сами на месте же решают эту проблему. Но очень большая просьба к СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОРГАНАМ - УСТАНОВИТЬ СВЕТОФОР НА ЭТОТ ПЕРЕКРЕСТОК.

Народную новость прислала Алтынай.

URL: https://www.vb.kg/372502
Теги:
мэрия, перекрытие дорог, светофоры, Бишкек
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