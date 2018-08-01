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Парни в медицинских масках на полмиллиона ограбили супермаркет

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- ВБ
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31 июля 2018 года примерно в 15.30 часов в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение, что в одном из крупных супермаркетов, расположенных в селе Ново-Павловка, неизвестные лица похитили из сейфа крупную сумму денежных средств, сообщает пресс-служба Чуйской области.

После прибытия следственно-оперативной группы ОВД Сокулукского района на место происшествия, и в ходе первоначальных следственных действий осмотра места происшествия, просмотра камер видеонаблюдения, опроса работников супермаркета и прочих мероприятий было установлено следующее:

30 июля 2018 года ночью, двое неизвестных лиц в медицинских масках, путем свободного доступа, через дверь, расположенную с западной части супермаркета, проникли внутрь складского помещения, где они, воспользовавшись отсутствием сотрудников охраны, подошли к металлическому сейфу, открыли ключом, который сотрудник спрятал возле сейфа. После, завладев денежными средствами в сумме 579 000 сомов, скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован ОВД Сокулукского района, было возбуждено уголовное дело по ст.164 (Кража) УК КР. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками милиции ОВД Сокулукского района по подозрению за совершение

данного преступления задержаны: двое 19-летних Б.А., Ж.Ш. и 18-летний У.Т. Последний ранее судим по ст. 234 (Хулиганство) УК КР. Также выяснилась причастность сотрудника службы безопасности супермаркета к произошедшему. Он также задержан.

В настоящий момент задержанные дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Все задержанные водворены в ИВС. Следствие продолжается.

URL: https://www.vb.kg/372503
Теги:
торговля, кража, ограбление, Чуйская область, супермаркет, оргабление в масках, МВД
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