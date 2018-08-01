В Кыргызстане попытаются реформировать систему детских домов и интернатов

В целях реализации государственной политики по продвижению интересов и потребностей детей, защиты прав ребенка на семейное окружение и усиления работ по оптимизации интернатных учреждений, проводимых Правительством Кыргызской Республики, а также повышения роли института семьи создана экспертная рабочая группа. Распоряжение об этом подписал первый заместитель Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики Досалы Эсеналиев.

Экспертной рабочей группе поручено изучить ситуацию по оптимизации интернатных учреждений, реализации государственной политики по продвижению интересов и потребностей детей, защиты прав ребенка на семейное окружение, оказанию содействия в создании услуг по поддержке детей и семьи в трудной жизненной ситуации и по результатам внести соответствующие предложения на рассмотрение Президента Кыргызской Республики до 1 октября 2018 года.

Состав экспертной рабочей группы сформирован из представителей государственных органов, а также неправительственных организаций, которые активно ведут деятельность в области по продвижению интересов и потребностей детей, защиты прав ребенка на семейное окружение, оказанию содействия в создании услуг по поддержке детей и семьи в трудной жизненной ситуации.

Напомним, что во время встречи Президента Сооронбая Жээнбекова с представителями гражданского общества страны 19 июля 2018 года руководитель открытого общества "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова поднимала вопросы поддержки семьи и защиты детей.

27 июля Глава государства принял директора ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекову для детального обсуждения вопросов реформирования системы детских домов. По итогам встречи было принято решение создать при Аппарате Президента Кыргызской Республики рабочую группу по реформированию системы детских домов и учреждений интернатного типа.

Состав экспертной рабочей группы:

Эсеналиев Д. А. первый заместитель Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики, председатель экспертной рабочей группы;

Карыбаева М.А. заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата Президента Кыргызской Республики, заместитель председателя экспертной рабочей группы;

Турдубекова Н.У. директор общественного фонда "Лига защитников прав ребенка", заместитель председателя экспертной рабочей группы (по согласованию);

члены экспертной рабочей группы:

Алтыбаева А. Т. депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Касымалиева А.К. депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Супаналиев Б.Т. заведующий отделом социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

Кудайбердиева Г.К. министр образования и науки Кыргызской Республики;

Чолпонбаев К.С. министр здравоохранения Кыргызской Республики;

Исакунова Т.Б. министр труда и социального развития Кыргызской Республики;

Кармышаков У.Т. заместитель министра финансов Кыргызской Республики;

Акматалиев М.К. прокурор управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики;

Медетбекова Г.К. эксперт отдела информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики;

Джакубова Н.И. президент общественного фонда "Институт детства" (по согласованию);

Орозбаева О.К. программный директор по семейным формам опеки"SOS Детские деревни Кыргызстана" (по согласованию);

Исаков С. А заместитель заведующего отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата Президента Кыргызской Республики, секретарь экспертной рабочей группы.