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Уроженка Кыргызстана в Якутии ударила мужа ножом. Супруг претензий не имеет

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- ВБ
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11 февраля в кафе-баре по улице Кальвица в Якутске женщина отдыхала со своим мужем. Завязалась ссора, и супруга вытащила из сумки нож, и ударила мужчину в область сердца. В браке они проживали всего лишь с мая 2017 года, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Якутия 24.

Действия женщины были квалифицированы правоохранителями как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

При назначении наказания суд учел смягчающие вину обстоятельства: активное способствование раскрытию преступления, молодой возраст, наличие малолетних детей, полное признание вины, отсутствие претензий потерпевшего. Наказание - лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев женщине было назначено условно, суд решил, что ее исправление возможно и без изоляции от общества.

Но и с таким наказанием женщина не согласилась, и обжаловала его в вышестоящий суд. Пострадавший от рук сожительницы мужчина тоже просил смягчения приговора своей вспыльчивой возлюбленной. В суде апелляционной инстанции, однако, жалобы оставили без удовлетворения.

URL: https://www.vb.kg/372506
Теги:
нападение, Россия, семейное насилие, Кыргызстан
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Комментарии
Гражданин
01.08.2018, 11:17

Если бьет значит любит)))

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мэсний
01.08.2018, 12:53

если бы наоборот он ее ударил при схожих обстоятельствах то сидеть бы ему долго..по крайней мере она бы его не простила..женская порода

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