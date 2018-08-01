Уроженка Кыргызстана в Якутии ударила мужа ножом. Супруг претензий не имеет

11 февраля в кафе-баре по улице Кальвица в Якутске женщина отдыхала со своим мужем. Завязалась ссора, и супруга вытащила из сумки нож, и ударила мужчину в область сердца. В браке они проживали всего лишь с мая 2017 года, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Якутия 24.

Действия женщины были квалифицированы правоохранителями как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

При назначении наказания суд учел смягчающие вину обстоятельства: активное способствование раскрытию преступления, молодой возраст, наличие малолетних детей, полное признание вины, отсутствие претензий потерпевшего. Наказание - лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев женщине было назначено условно, суд решил, что ее исправление возможно и без изоляции от общества.

Но и с таким наказанием женщина не согласилась, и обжаловала его в вышестоящий суд. Пострадавший от рук сожительницы мужчина тоже просил смягчения приговора своей вспыльчивой возлюбленной. В суде апелляционной инстанции, однако, жалобы оставили без удовлетворения.