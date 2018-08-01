Артыкбаеву просят назначить меру, не связанную с лишением свободы

Состояние здоровья подследственного Осмонбека Артыкбаева не позволяет ему находится в СИЗО ГКНБ. Об этом "Вечерке" заявила адвокат депутата Жогорку Кенеша Айжан Орозакунова.

Она рассказала, что накануне Первомайский райсуд Бишкека продлил меру пресечения в отношении ее подзащитного до 5 октября.

- Причину нам толком не сказали. Просто констатировали, что продлено следствие до 13 октября из-за того, что материалы по делу отправлены на экспертизу. Мы же ходатайствовали о переводе его в больницу. В качестве доказательства представили заключение врачей о необходимости проведения операции Артыкбаеву. Потому что его состояние не улучшилось, у него вид болезненный. Но наши доводы услышаны судом не были, - отметила Айжан Орозакунова.

Адвокат также сообщила, что намерена обжаловать решение суда с просьбой назначить меру пресечения для Осмонбека Артыкбаева, не связанную с лишением свободы.

Напомним, Генеральным прокурором 5 июня было возбуждено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева по ст. 303 ч.1 "Коррупция" УК КР при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г. Бишкек". Артыкбаев был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

10 июля депутата перевели из СИЗО ГКНБ в Национальный центр кардиологии и терапии им. Миррахимова, где его почти две недели готовили к операции, но по каким-то причинам хирургическое вмешательство так и не было проведено.

По данным адвоката, клинический диагноз Артыкбаева: КБС нестабильная прогрессирующая стенокардия, астеросклероз аорты, коронарных, мозговых, сонных артерий. Гипертоническая болезнь третьей степени, очень высокого риска, ХОБЛ второй степени, среднетяжелое течение, риск обострения.