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246 голов скота сбежали от хозяина из Кыргызстана в Узбекистан

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 31 июля 2018 г. пограничники Ала-Букинского пограничного отряда вернули гражданину Кыргызстана мелкий рогатый скот в количестве 246 голов, перешедший на территорию Узбекистана в ходе выпаса.

31 июля 2018 г. в 09:30 двое жителей села Совет-Сай Ала-Букинского района Джалал-Абадской области сообщили пограничникам, что в местности Кара-Тоо мелкий рогатый скот, выпасавшийся на территории Кыргызстана вблизи государственной границы, перешел на территорию Узбекистана.

Кыргызские пограничники в тот же день провели переговоры с узбекскими коллегами, по итогам которых уже в 10:30 узбекская сторона передала МРС кыргызской стороне.

Согласно статье 389 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности на граждан Кыргызстана был наложен административный штраф за ненадлежащий уход за скотом.

Пограничные ведомства Кыргызстана и Узбекистана активно сотрудничают в сфере охраны кыргызско-узбекского участка госграницы, в том числе, уделяя особое внимание решению таких проблемных вопросов, как оказание содействия гражданам двух государств в возврате КРС и МРС, перешедших на сопредельную территорию в ходе выпаса и в случаях скотокрадства, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

URL: https://www.vb.kg/372516
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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