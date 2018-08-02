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Узбекистан отберет у Кыргызстана "зимних" туристов?

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- Оксана Гут
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Узбекистан нам не конкурент. Так в Департаменте туризма КР редакции VB.KG прокомментировали новость о том, что в декабре откроется первый в соседней республике горнолыжный курорт мирового уровня.

- У нас в стране существует 23 горнолыжные базы, 17 из них принимают туристов. Такие комплексы, как "Каракол" и "Чункурчак" достаточно известны в странах СНГ. Спуститься с наших горных склонов приезжают граждане России, Казахстана и в большей степени из Узбекистана. Для наших соседей мы создали хороший условия. В прошлом году упрощен приграничный контроль, налажены автобусные, железнодорожные рейсы, авиаперелеты Ташкент – Бишкек. Я не думаю, что узбекских туристов зимой у нас станет меньше. Потому что население Узбекистана больше 30 млн, и один горнолыжный курорт не сможет принять всех любителей зимнего активного отдыха, - пояснил заместитель директора Департамента туризма при МКИТ КР Чубак Оморов.

Но чиновник признал, что побороться за туристов и не только из Узбекистана все же придется.

- У нас разработана маркетинговая стратегия на 5 лет вперед. В этом году на начало ее реализации нам из бюджета должны выделить 8 млн сомов. Как только средства получим – начнем активно популяризировать туризм в Кыргызстане как среди наших граждан, так и за рубежом. Приоритетными направлениями остаются Россия, Казахстан и Узбекистан. Далее по плану - страны персидского залива: Катар, Кувейт и ОАЭ. После введения безвизового режима граждане этих государств чаще стали посещать нашу страну. В будущем планируем, с целью привлечения туристов в зимний сезон, запустить прямые авиарейсы, - рассказал VB.KG Оморов.

Кстати, об узбекском курорте. В будущем он займет территорию около 900 га в Бостанлыкском районе Ташкентской области, где предусмотрено "создание сети оснежаемых горнолыжных трасс разной степени сложности, общей протяжённостью около 21,3 км, 7 канатных дорог, сноуборд-парка, спортивной школы, жилой застройки и другой курортной инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет более 100 млн. евро".

А чем Кыргызстан планирует привлекать иностранцев зимой? Соответствуют ли мировому уровню горнолыжные базы страны?

- У нас сезон длится 4-5 месяцев. Его также можно продлить за счет искусственного снега. Многие наши базы вполне отвечают мировым стандартам. Это "ЗИЛ", "Чункурчак", "Кашка-Суу", "Норус" и другие. Но не все предлагают хорошие условия. К примеру, не на всех комплексах есть врачи, а ведь горнолыжный отдых - источник опасности, ситуации бывают разные. Но мы над этим работаем. Готовим соответствующие нормативы. Развитие данного вида туризма развивается тяжело. Не хватает инвестиций, а государство вложиться в полной мере тоже не может. Но в стратегических документах на 2018-2023 гг. именно зимнему туризму уделяется особое внимание, - ответил замдиректора Департамента.

В частности, продолжается работа над проектом "Горнолыжный кластер", обсуждаемый с 2013 года. Чубак Оморов напомнил, что в рамках проекта предусматривается строительство пяти современных горнолыжных курортов. Где именно, и кто возьмет на себя затраты, пока неясно. Но в Департаменте туризма воодушевлено рассказывают о том, как готовы создать свои "Альпы", куда будут съезжаться отдыхающие из всей ЦА.

URL: https://www.vb.kg/372520
Теги:
инвестиции, Казахстан, лыжный спорт, Россия, туризм, Узбекистан, горнолыжный спорт, Кыргызстан, отток туристов, Министерство культуры и туризма
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Комментарии
Фрунзе
02.08.2018, 09:50

Браво! Наши чиновники мастерски могут отчитаться, какие мы умные и успешные?! Но в жизни все наоборот, от этого ещё смешней. Он знает ( этот умник) что значить государство вкладывает в горнолыжный курорт деньги??? А у нас все на самотеке, все собственными силами . Ещё и (помогут )налоговики и таможенники+ доблестная милиция и прочие дебелоиды с  корачками. Ну в реальности же просто невозможно , все как раз наоборот.

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