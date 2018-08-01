В Водный кодекс будут внесены изменения

"Сегодня вопрос комплексного управления водными ресурсами имеет большую актуальность. Для эффективного использования водных ресурсов страны нужно скоординировать функции государственных органов, непосредственно занимавшихся реализацией политики в данном секторе", - заявил первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов сегодня, выступая на Круглом столе по вопросу управления водными ресурсами и внедрению Водного кодекса Кыргызской Республики.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что с учетом глобальных тенденций, связанных с потеплением климата на планете и с уменьшением запасов пресной воды, особенно актуальным является рациональное использование водных ресурсов.

"По оценкам международных экспертов, потепление климата вызывает сокращение поверхности ледников, площади которых могут уменьшиться к 2025 году на 30-40%. Наша страна обладает значительными природными ресурсами, в том числе земельными и водными. Запасы пресной воды в горных ледниках оцениваются в 650 км3. В стране около 3000 рек и ручьев с общим годовым стоком около 47 км3, из которых мы используем только около 20%", - сказал он.

По итогам обсуждений и рассмотрения путей решений управления водными ресурсами первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов поручил Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации проработать вопрос внесение изменений в Водный Кодекс Кыргызской Республики на рассмотрение Правительства. А также с учетом сегодняшних предложений Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики необходимо создать межведомственную рабочую комиссию с включением в работу комиссии представителей соответствующих государственных органов и экспертов для выработки и внесения предложений на рассмотрение Правительства страны, сообщает пресс-служба правительства.