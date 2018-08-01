В Водный кодекс будут внесены изменения

Если они хотят поднят цены на воду то правительство нужно отправить в отставку почему вы молчали когда летники ломали?
"Сегодня вопрос комплексного управления водными ресурсами имеет большую актуальность. Для эффективного использования водных ресурсов страны нужно скоординировать функции государственных органов, непосредственно занимавшихся реализацией политики в данном секторе", - заявил первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов сегодня, выступая на Круглом столе по вопросу управления водными ресурсами и внедрению Водного кодекса Кыргызской Республики.
Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что с учетом глобальных тенденций, связанных с потеплением климата на планете и с уменьшением запасов пресной воды, особенно актуальным является рациональное использование водных ресурсов.
"По оценкам международных экспертов, потепление климата вызывает сокращение поверхности ледников, площади которых могут уменьшиться к 2025 году на 30-40%. Наша страна обладает значительными природными ресурсами, в том числе земельными и водными. Запасы пресной воды в горных ледниках оцениваются в 650 км3. В стране около 3000 рек и ручьев с общим годовым стоком около 47 км3, из которых мы используем только около 20%", - сказал он.
По итогам обсуждений и рассмотрения путей решений управления водными ресурсами первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов поручил Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации проработать вопрос внесение изменений в Водный Кодекс Кыргызской Республики на рассмотрение Правительства. А также с учетом сегодняшних предложений Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики необходимо создать межведомственную рабочую комиссию с включением в работу комиссии представителей соответствующих государственных органов и экспертов для выработки и внесения предложений на рассмотрение Правительства страны, сообщает пресс-служба правительства.