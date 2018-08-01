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Закрывают отрезок улицы Уметалиева между Чуй и Рыскулова

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- ВБ
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В связи с проведением дорожных работ будет закрыт отрезок улицы Уметалиева между проспектом Чуй и улицей Рыскулова

По информации управления капитального строительства мэрии города Бишкек, с сегодняшнего дня, 1 августа текущего года начинаются дорожные работы на улице Уметалиева между проспектом Чуй и улицей Рыскулова.

В рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" на участке будет уложено новое дорожное покрытие и заменены бордюры.

Работы продлятся до 30 августа этого года. Альтернативной улицей для проезда автомобильного транспорта является улица Калыка Акиева.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан и гостей столицы заранее продумывать маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.

URL: https://www.vb.kg/372522
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, мэрия
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