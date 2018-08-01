Погода
$ 67.99 - 68.19
€ 79.22 - 80.02

Задержан очередной "покровитель" - вымогатель, угрожавший бизнесмену

1201  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ОВД Аламединского района с заявлением обратился 36-летний гр. Я.Р., житель г.Бишкек, с просьбой принять меры в отношении мужчины по имени "Ж", который систематически, с мая 2018 года, под угрозой применения физического насилия, прикрываясь покровительством члена ОПГ, вымогает денежные средства в размере 1000 долларов США.

Данный факт был зарегистрирован ОВД Аламединского района. И накануне, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селе Аламедин, оперативниками ОВД Аламединского района совместно с сотрудниками СОБР ГУВД Чуйской области по подозрению за совершение данного преступления был задержан 52-летний гр.И.Д., уроженец и житель Иссык-Кульской области.

У задержанного в ходе личного досмотра в барсетке черного цвета были обнаружены отксерокопированные денежные средства в сумме 15 000 сомов и газовый пневматический пистолет.

Следственной службой ОВД Аламединского района по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 170 (Вымогательство) УК КР. Задержанный водворен в ИВС. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

URL: https://www.vb.kg/372525
Теги:
вымогательство, ОПГ, Чуйская область, ГУВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  