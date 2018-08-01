Задержан очередной "покровитель" - вымогатель, угрожавший бизнесмену

В ОВД Аламединского района с заявлением обратился 36-летний гр. Я.Р., житель г.Бишкек, с просьбой принять меры в отношении мужчины по имени "Ж", который систематически, с мая 2018 года, под угрозой применения физического насилия, прикрываясь покровительством члена ОПГ, вымогает денежные средства в размере 1000 долларов США.

Данный факт был зарегистрирован ОВД Аламединского района. И накануне, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селе Аламедин, оперативниками ОВД Аламединского района совместно с сотрудниками СОБР ГУВД Чуйской области по подозрению за совершение данного преступления был задержан 52-летний гр.И.Д., уроженец и житель Иссык-Кульской области.

У задержанного в ходе личного досмотра в барсетке черного цвета были обнаружены отксерокопированные денежные средства в сумме 15 000 сомов и газовый пневматический пистолет.

Следственной службой ОВД Аламединского района по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 170 (Вымогательство) УК КР. Задержанный водворен в ИВС. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.