Ассоль Молдокматова грубо нарушила ПДД?

"Нарушение зафиксировано 31.07.2018. Водитель красного кабриолета "Крайслер Себринг" с г.н. В 1551 АС повернул с ул. Ибраимова на пр. Чуй (в западно-южном направлении) под запрещающий знак, к тому же еще не включил сигнал поворота", - сообщил в Народную новость бдительный Бишкекчанин.

От редакции добавим, что эта машина известна в городе как транспортное средство "журналиста, стилиста и телеведущей" Ассоль Молдокматовой.

Что, собственно, подтверждается фотографиями с ее официального аккаунта в Instagram.

Да и прическа и цвет волос - рыжий, говорит о том, что за рулем именно известная "медиа-дива".

Какое наказание за нарушение ПДД она получит?