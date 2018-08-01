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Ассоль Молдокматова грубо нарушила ПДД?

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- ВБ
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"Нарушение зафиксировано 31.07.2018. Водитель красного кабриолета "Крайслер Себринг" с г.н. В 1551 АС повернул с ул. Ибраимова на пр. Чуй (в западно-южном направлении) под запрещающий знак, к тому же еще не включил сигнал поворота", - сообщил в Народную новость бдительный Бишкекчанин.

От редакции добавим, что эта машина известна в городе как транспортное средство "журналиста, стилиста и телеведущей" Ассоль Молдокматовой.

Что, собственно, подтверждается фотографиями с ее официального аккаунта в Instagram.

Да и прическа и цвет волос - рыжий, говорит о том, что за рулем именно известная "медиа-дива".

Какое наказание за нарушение ПДД она получит?

URL: https://www.vb.kg/372526
Теги:
Ассоль Молдокматова, нарушения, ПДД, Бишкек
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Комментарии
Гражданин
01.08.2018, 19:22

Люди,

Вот только не надо судить её строго! Я не в коем случае её не защищаю, просто хочу сказать, её нарушение ерунда по сравнению водителей машруток или таксистов и вы это знаете. Да, она нарушила пдд и её нужно оштрафовать. Но как личность её трогать не нужно. 

-2
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Гвоздь
01.08.2018, 19:35

Гражданин

Люди,

Вот только не надо судить её строго! Я не в коем случае её не защищаю, просто хочу сказать, её нарушение ерунда по сравнению водителей машруток или таксистов и вы это знаете. Да, она нарушила пдд и её нужно оштрафовать. Но как личность её трогать не нужно. 

Не бывает маленьких или больших нарушений. ПДД написаны кровью. Что за тупая отговорка, ее нарушение маленькое? Сами понимаете что говорите?

+2
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Karina Karimova
01.08.2018, 19:59
Карма: +96
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 136
Минусов: 40
Комментариев: 138

О, еще одна крашеная мумия без мозгов.

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