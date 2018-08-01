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Китай: покойников насильственно вытаскивают из гробов и кремируют

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- Марина Осипова
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Власти провинции Цзянси на юго-востоке Китая начали запрещать традиционные похороны с целью сохранения земельных ресурсов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.

Уточняется, что провинциальные власти собираются сделать кремацию единственным разрешенным погребальным ритуалом. Такое правило в некоторых городах будет введено уже

Как пишет издание, согласно фотографиям и видеокадрам, распространившимся в социальных сетях в Китае за прошедшие выходные, чиновники силой изымали гробы из домов сельских жителей в округах Ганьчжоу, Цзянь и Ичунь. Затем их уничтожили экскаватором, при этом многие пожилые люди ложились в гробы в попытке их сохранить, пишет РИА.

Более того, в сети появилось видео, как муниципальные служащие насильственно вытаскивают труб из гроба и, как следует из сообщения, отправляют на кремацию.

К слову, покупка гроба для бедных семей - большая роскошь, и многие копили на них несколько лет. Стоимость "последнего пристанища" - порядка пяти тысяч юаней. Это около пятидесяти тысяч сомов. Компенсация от властей - всего лишь две тысячи юаней. Что, конечно, сильно бьет по карману родственников усопшего. Запрещены теперь и надгробные камни.

Причина, по которой власти решили бороться с традиционными способами захоронения - отсутствие земли. А земельный вопрос для Поднебесной всегда был болезненным.

К слову, отсутствие земель для захоронения - актуальна и для Кыргызстана. И уже неоднократно поднимался вопрос открытия крематория, но воз, вернее, прежний способ захоронения и ныне действует.

Уважаемые читатели, вопрос непростой, но все же.

URL: https://www.vb.kg/372529
Теги:
Китай, похороны, Кыргызстан
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Комментарии
Урри
01.08.2018, 17:50

По мусульманскому обычаю нельзя ставить бетонные и мраморные памятники, огражденные железными прутьями и т.д.  У нас же ставят прям мавзолеи, естественно, кто побогаче, те ставят аж мраморные памятники с позолоченными конструкциями. 

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