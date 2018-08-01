Кыргызстан возьмет кредиты на программу охраны здоровья матерей и детей

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Письма-соглашения между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития/Международным банком реконструкции и развития о внесении изменений в Соглашение о финансировании (Кредит № 5235-KG, Грант № Н 839-KG) и Грантовое соглашение (Грант № TF 015135), подписанного 27 ноября 2017 года в городе Бишкек".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 июня 2018 года.

В рамках реализации данной Программы, 28 января 2014 года подписан Меморандум о взаимопонимании между Кыргызской Республикой, Посольством Швейцарии в КР, Немецким банком развития и Международной ассоциацией развития (МАР).

Вклад доноров в реализацию Программы "Ден соолук" на 2012–2018 гг.: Швейцарское бюро по сотрудничеству в КР - 11,96 млн. долларов США; Всемирный банк - 13,5 млн. долларов США (из них 55% - кредит, 45% - грант); Немецкий банк развития - 16 млн. евро. Из выделенных средств 50 % (21 млн. $ США) направляется на поддержку бюджета по Программе государственных гарантий (ПГГ).

Согласно письму Международного банка реконструкции и развития, министерству финансов КР от 22 марта 2017 года, предлагается внести некоторые изменения в документы. Цель проекта изменяется следующим образом: "содействие улучшению оказания качественных услуг по охране здоровья матери и ребенка в рамках Национальной программы реформирования здравоохранения КР "Ден соолук".

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.