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В столице запускается новый троллейбусный маршрут № 2

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- ВБ
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По информации Бишкекского троллейбусного управления, со второго августа в Бишкеке запустится новый троллейбусный маршрут № 2, который будет следовать от микрорайона Аламедин-1 до завода Фрунзе.

В связи с тем, что ул. Салиева закрыта на ремонт, данный маршрут временно укорочен (завод Фрунзе - Лермонтова, Жибек-Жолу).

Также троллейбусное управление столицы информирует о том, что в связи с ремонтными работами на дорогах города с 1 августа текущего года проспект Манаса закрыт, соответственно троллейбусный маршрут № 11 "закрывается" до окончания дорожных работ.

URL: https://www.vb.kg/372531
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, Бишкек
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Комментарии
ABC ABC
01.08.2018, 20:19
Карма: +7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 3
Комментариев: 13

Новое это давно забытое старое ! Был уже такой маршрут троллейбуса !

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