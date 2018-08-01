В столице запускается новый троллейбусный маршрут № 2

По информации Бишкекского троллейбусного управления, со второго августа в Бишкеке запустится новый троллейбусный маршрут № 2, который будет следовать от микрорайона Аламедин-1 до завода Фрунзе.

В связи с тем, что ул. Салиева закрыта на ремонт, данный маршрут временно укорочен (завод Фрунзе - Лермонтова, Жибек-Жолу).

Также троллейбусное управление столицы информирует о том, что в связи с ремонтными работами на дорогах города с 1 августа текущего года проспект Манаса закрыт, соответственно троллейбусный маршрут № 11 "закрывается" до окончания дорожных работ.