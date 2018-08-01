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Неизвестная женщина украла "булгаковского" кота Бегемота

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- ВБ
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Из музея-театра "Булгаковский дом" 1 августа был похищен штатный сотрудник - кот Бегемот, пишет агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

Сотрудники музея заявили, что Бегемота унесла неизвестная женщина.

Кот, рассказали в музее, живет там с 2005 года, и находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание.

"Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с "адресником" в виде косточки, вес около 6 кг, характер суровый", - описали Бегемота сотрудники музея.

Ах, какая могла бы выйти из этого история из под пера самого Михаила Афанасьевича!

URL: https://www.vb.kg/372532
Теги:
литература, Россия, Москва, животные
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