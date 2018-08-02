Россия с Казахстаном решили покорить Луну и Марс

К сожалению, Кыргызстан в этом процессе пока не участвует. Нет у нас ни космодрома, ни технических и интеллектуальных разработок.

А вот Россия с Казахстаном, как сообщает РИА Новости, займутся совместной разработкой сверхтяжелой ракеты. Об этом рассказали в Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос).

Кроме того, казахстанская сторона собирается вместе с Россией создать сверхлегкую ракету для запусков малых спутников, а также развернуть на Байконуре производство комплектующих ракетной техники.

Разработка сверхтяжелой ракеты уже ведется в России на базе комплекса РКК "Энергия". Соответствующий указ подписан в начале 2018 года. А к концу следующего года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса. Первый запуск должен произойти в ...2028 году!

Сверхтяжелую ракету планируется использовать для выполнения перспективных космических полетов, например, к Луне и Марсу.