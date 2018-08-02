Бесплатно раздавать билеты на ВИК не планируют

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев накануне провел очередное совещание по подготовке к проведению Третьих Всемирных игр кочевников.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов проинформировал о проводимой работе в части организационных вопросов, строительству объектов и обеспечению безопасности.

Глава Правительства отметил важность проведения предстоящих игр на самом высоком организационном уровне, учитывая количество приглашенных участников и гостей соревнований.

"За допущенные недоработки руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Руководитель секретариата ВИК Нурсултан Аденов сообщил о ситуации по продаже билетов на игры.

"На сегодня билеты продаются в трех городах страны: Бишкек, Ош, Чолпон-Ата. Также запущено официальное мобильное приложение, через которое желающие могут приобрести билеты. В настоящее время на церемонию открытия и закрытия Третьих Всемирных игр кочевников продано около трех тысяч билетов", – сообщил он.

В ходе совещания было отмечено, что билеты на Третьи Всемирные игры кочевников будут реализовываться для всех на равных условиях. Таким образом, билеты на игры будут только продаваться, распространение билетов на бесплатной основе для каких-то определенных категорий граждан или чиновников не планируется. Это справедливый подход, так как значительный вклад в организацию соревнований оказали хозяйствующие субъекты, внесшие средства в виде спонсорской помощи.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов подчеркнул, что собранные от продажи билетов денежные средства будут направлены на поддержку ипподрома в городе Чолпон-Ате и его дальнейшее развитие.

Справочно: стоимость билетов на Третьи Всемирные игры кочевников, которые пройдут со 2 по 8 сентября 2018 года на побережье озера Иссык-Куль составляет от 400 до 4 тысячи 900 сомов.