Два турецких министра попали под санкции США

Два турецких министра - юстиции и внутренних дел Турции попадут под санкции из-за ареста в стране американского пастора Эндрю Брансона, сообщает Reuters.

Что именно подразумевается под санкциями, пока не ясно.

Эндрю Брансон был арестован по обвинению в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Арест религиозного деятеля стал причиной напряжения в отношениях между двумя странами. В частности, американские сенаторы в конце апреля заявили, что собираются заблокировать поставки Турции новейших истребителей F-35.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота. Власти обвинили в произошедшем оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в Пенсильвании. После путча были арестованы около 50 тысяч человек, еще 140 тысяч человек лишились работы, напоминает Lenta.ru.

Среди арестованных оказался и Брансон. На встрече с Эрдоганом американский лидер Дональд Трамп попросил освободить Брансона, в ответ турецкий президент предложил обменять пастора на Гюлена.

Напомним, в Кыргызстане до сих пор действуют образовательные учреждения, учрежденные Гюленом. Не так давно турецкие дипломаты собрали журналистов, через которых обратились к властям Кыргызстана с просьбой закрыть все эти школы и центры. В обмен предлагали сотрудничество с государственными образовательными системами Турции.