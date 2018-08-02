Погода
$ 67.99 - 68.19
€ 79.22 - 80.02

Два турецких министра попали под санкции США

166  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Два турецких министра - юстиции и внутренних дел Турции попадут под санкции из-за ареста в стране американского пастора Эндрю Брансона, сообщает Reuters.

Что именно подразумевается под санкциями, пока не ясно.

Эндрю Брансон был арестован по обвинению в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Арест религиозного деятеля стал причиной напряжения в отношениях между двумя странами. В частности, американские сенаторы в конце апреля заявили, что собираются заблокировать поставки Турции новейших истребителей F-35.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота. Власти обвинили в произошедшем оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в Пенсильвании. После путча были арестованы около 50 тысяч человек, еще 140 тысяч человек лишились работы, напоминает Lenta.ru.

Среди арестованных оказался и Брансон. На встрече с Эрдоганом американский лидер Дональд Трамп попросил освободить Брансона, в ответ турецкий президент предложил обменять пастора на Гюлена.

Напомним, в Кыргызстане до сих пор действуют образовательные учреждения, учрежденные Гюленом. Не так давно турецкие дипломаты собрали журналистов, через которых обратились к властям Кыргызстана с просьбой закрыть все эти школы и центры. В обмен предлагали сотрудничество с государственными образовательными системами Турции.

URL: https://www.vb.kg/372542
Теги:
США, Турция, Кыргызстан, санкции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  