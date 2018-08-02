Закрывается участок проспекта Айтматова

В связи с проведением ремонтных работ закрывается движение по проспекту Айтматова между улицами Джаманбаева и Сухомлинова

По информации Управления капитального строительства мэрии Бишкека, на неделю закрывается движение по проспекту Айтматова между улицами Джаманбаева и Сухомлинова.

На этом участке будут проводиться работы по замене магистральной тепловой сети, а также внутриквартальной тепловой сети.

Работы будет проводить ОАО "Бишкектеплосеть" на основании ордера № 155 от 1 августа 2018 года. Завершится прокладка теплосетей 7 августа текущего года.

Объезд данного участка проспекта Айтматова будет осуществляться по улицам Бакаева (Чапаева) и Джунусалиева (Орджоникидзе) на западе и улицам Токтоналиева и Табалдиева на востоке. Перекресток проспекта Айтматова и улицы Айни будет открыт для автотранспортного движения.