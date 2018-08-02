Уроженец Кыргызстана подозревается в убийстве дворника в Москве

По подозрению в убийстве мужчины, работавшего дворником в московском административном округе Зеленоград, разыскивается 45-летний уроженец Кыргызстана. По имеющейся информации, он проживал в Москве на улице Красноармейская.

По данным агентства "Москва", инцидент произошел утром 26 июля возле магазина "Пятерочка" в 3-м микрорайоне Зеленограда.

42-летнего мужчину с ушибом головного мозга и позвоночно-спинномозговой травмой доставили в реанимацию, где он умер 31 июля.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.