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Уроженец Кыргызстана подозревается в убийстве дворника в Москве

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- ВБ
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По подозрению в убийстве мужчины, работавшего дворником в московском административном округе Зеленоград, разыскивается 45-летний уроженец Кыргызстана. По имеющейся информации, он проживал в Москве на улице Красноармейская.

По данным агентства "Москва", инцидент произошел утром 26 июля возле магазина "Пятерочка" в 3-м микрорайоне Зеленограда.

42-летнего мужчину с ушибом головного мозга и позвоночно-спинномозговой травмой доставили в реанимацию, где он умер 31 июля.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

URL: https://www.vb.kg/372545
Теги:
Россия, убийство, Москва, Кыргызстан
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