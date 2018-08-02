Детка, открой газовую конфорку!.. Кто запустил в Сеть провокационное аудио?

В социальных сетях стало распространяться аудиосообщение диалога маленького ребенка и женщины, в котором собеседник представляется работником газовой службы и склоняет детей к открытию газовой конфорки. Подобные действия могут привести к опасным последствиям (пожар, взрыв, удушение, гибель).

"Убедительно просим родителей предостеречь детей от распространяемого аудиосообщения и сообщить всем членам семьи, что специалисты газовых служб регулярно проводят техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования лично (при этом одеты в униформу и имеют удостоверение), заблаговременно предупреждая абонентов о времени проведения техобслуживания. Любые проверки исправности газового обеспечения проводятся только по факту приезда службы и никогда не проводятся по телефону", - прокомментировал ситуацию Константин Яшин, начальник отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, ООС и энергосбережения ОсОО "Газпром Кыргызстан":

В связи с участившимися случаями распространения в приложениях "WhatsApp" и в социальных сетях аудиосообщений, содержащих в себе материалы провокационного характера, "Газпром Кыргызстан" официально заявляет о том, что:

• Поставщик газа проводит проверки не реже 1 раза в полугодие, а также в случае поступления от самого абонента соответствующей заявки.

• Проверка проводится с предварительным уведомлением абонента о дате и времени ее проведения.

"Газпром Кыргызстан" убедительно призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных звонков, сообщений в социальных сетях и интернет-пространстве и своевременно сообщать о возможных фактах в соответствующие органы и по телефону 104.