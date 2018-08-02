Минздрав перепроверит итоги тендера по закупке препаратов для гемодиализа

1 августа 2018 года министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев встретился с группой гемодиализных пациентов, которые выступают против предварительных итогов проведенного в Минздраве КР тендера по закупке препарата для лечения анемии у находящихся на гемодиализе пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) и предлагают пересмотреть его итоги, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Моя дочь уже шесть лет на гемодиализе, через пять лет после пересадки почки она у неё отказала, и теперь мы снова живем за счет гемодиализа, - рассказала на встрече Санабар, мать 30-летней Назгуль Абдыкеримовой. – В государственных организациях здравоохранения очень плохое качество гемодиализа. В других странах с диализом живут по 25-30 лет, а у нас в среднем - 7-8 лет. Несколько лет назад мы уже пережили несколько смертей, судились с государством и выиграли суд после того, как вместо рекормона нам навязали репретин, у которого много побочных действий, теперь мы на пороге новой войны, когда нам вместо привычного рекормона предлагают малоизученный препарат репоитин, и уже даже провели тендер в Минздраве не в нашу пользу".

"Здесь решается не только ваша судьба, но и судьба тендерной комиссии, - обратился к собравшимся министр. - Сочувствую больным и их родственникам, которым очень тяжело платить даже за льготный гемодиализ. Сколько человек ко мне приходят и просят о помощи! Задача Минздрава обеспечить больных качественным гемодиализом. Мы не должны стать жертвой чьих-то игр, если таковые ведутся. Создадим специальную группу, в том числе с участием представителей сообщества, и изучим ситуацию с разных сторон, запросим информацию в ВОЗ, если потребуется, заново проведем тендер. Моё мнение, чем больше будет компаний на нашем рынке, тем больше вероятности, что цены за гемодиализные услуги будут снижаться".

Ежедневно в Минздрав поступают новые заявления. Сегодня в листе ожидания на льготный гемодиализ 33 человека. Распоряжением Правительства КР от 17 мая 2018 года №168-р выделено 68 миллионов сомов для дополнительного финансирования льготного лечения пациентов по линии ФОМС. По мере высвобождения льготных мест заявления пациентов рассматриваются комиссией, и они переводятся на льготное лечение. Всего гемодиализные процедуры по бюджету и в льготном порядке получают 1171 человек. В настоящее время данные услуги предоставляются в 10 бюджетных и 13 частных организациях.

Согласно предоставленной Минздравом КР информации, по Фонду высоких технологий, действительно, планируется закупка эритропоэтинов для профилактики вторичной эритропоэтин-дефицитной (ренальной) анемии у больных, находящихся на гемодиализе.

При проведении тендера на закуп эритропоэтинов, оказалось, что были поданы заявки на 2 эритропоэтина – альфа и бета: препарат репоитин (эритропоэтин-альфа) Индийского производства, а препарат рекормон (эритропоэтин-бета) производства Швейцария. Была проведена экспертная оценка эритропоэтинов, где оба препарата соответствовали требованиям технической спецификации.

Эритропоэтин альфа, является биосимиляром, то есть, "воспроизведенным биологическим лекарственным средством" и ничем по клинической эффективности и безопасности не уступает оригинальному рекормону. Также на эритропоэтин альфа были представлены GMP сертификат, СРР сертификат, т.е. препарат также как и рекормон соответствует международным стандартам качества. Там же отмечено, что если препарат зарегистрирован на территории КР, то он имеет все необходимые документы для подтверждения своей эффективности и безопасности и прошел все этапы доклинического и клинического испытаний на большом количестве испытуемых.

Экспертная группа изучила Кокрейновскую базу данных и другие достоверные источники научных данных проводимых во всем мире о сравнительной эффективности и безопасности эритропоэтинов альфа и бета, где было выявлено 56 клинических исследований с участием 15 596 взрослых людей с ХБП, которые применяли эритропоэтины альфа и бета. По результатам рандомизированных клинических исследований (РКИ) было выявлено, что не было подтверждающих различий в клинической эффективности и безопасности между эритропоэтинами альфа и бета. Ссылаясь на клинические исследования, опубликованные в журнале "Clinical Medicine Research" 2014, 136-141 N3, в информации отмечено, что были проведены рандомизированные, контролируемые, проспективные, параллельные, открытые клинические исследования на 70 пациентах с ХБП, находящихся на гемодиализе в течении 24 недель, где сравнивали эффективность оригинального рекомбинантного эритропоэтина бета с биосимиляром. Результатом исследования явилось, что биосимиляры не уступают по эффективности и безопасности оригинальному эритропоэтину бета и являются хорошей альтернативой для снижения затрат на лечение.

Также по данным Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при МЗ КР, на территории Кыргызской Республики не были зарегистрированы нежелательные лекарственные реакциии на эритропоэтины альфа и бета, т.е. не были заполнены "желтые карты".