Осака выбила Соболенко и вышла в 1/4 Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака сотворила одну из главных сенсаций турнира, обыграв лидера мирового рейтинга Арину Соболенко со счётом 6:2, 7:6 в матче 1/8 финала и выйдя в четвертьфинал Уимблдона.

Осака уверенно провела первый сет и сумела сохранить хладнокровие в напряжённой концовке второго, где на тай-брейке завершила встречу в свою пользу.

Соболенко, считавшаяся одной из главных фавориток турнира, после поражения выглядела крайне расстроенной. Сразу после финального розыгрыша она отбросила мяч в сторону трибун, а при выходе с Центрального корта была освистана частью зрителей.

В послематчевом интервью белорусская теннисистка не стала скрывать разочарования результатом, отметив, что осталась недовольна своей игрой и хочет как можно скорее забыть этот поединок.

Это поражение продлило серию неудач Соболенко на турнирах "Большого шлема". Несмотря на то, что она удерживает первое место в мировом рейтинге с октября 2024 года и выиграла несколько турниров WTA за этот период, на её счету значится лишь один титул "Большого шлема" за последние семь мейджоров.

Для Осаки же эта победа стала важнейшим шагом на пути к возвращению на топ-уровень. Четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема" показала один из лучших матчей за последние годы и продолжила борьбу за главный трофей Уимблдона.