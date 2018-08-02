Кыргызстан - лакомый кусок для контрабандистов из Узбекистана

В Кыргызстан пытались нелегально завезти ткани, мебель и автозапчасти из Узбекистана. Об этом сообщили в таможенной службе КР.

Как отмечается, среднерыночная стоимость задержанного товара составила 8 539 591 сом.

"На территории Ошской области сотрудниками таможни задержано автотранспортное транспортное средство. В нем обнаружено "нетканное полотно" в рулонах, хозяйственные товары, мебель и автозапчасти производства Республики Узбекистан", - проинформировали в ГТС.

Данный товар был незаконно перемещен через кыргызско-таджикский участок государственной границы вне зоны таможенного контроля, пояснили в ведомстве.

"Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для принятия решения в соответствии с законодательством", - добавили в ГТС.