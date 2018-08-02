ШОК! Зоопарк смерти в Оше. В железных контейнерах умирают животные

В зоопарке в Оше погибают животные. Видео издевательств над "заключенными" разместила на своей странице в Facebook пользователь Sezelya Abas.

По словам девушки, после увиденного ей стало плохо.

"Просто издевательство над животными, особенно над теми, кто плохо переносит жару. Неужели нельзя было сделать условия, раз решили создать зоопарк?!! Медведь орёт, топает, дышит тяжело, а деваться некуда. Он орёт, а люди подходят, лепешки в рот суют. Один мужик сжалился и дал ему попить с баклашки. При этом содержатся они в железном контейнере, который невыносимо нагревается на солнце. Белки вообще в полуобморочном состоянии, у одной на голове кость черепа видна! У кролика ранена щека. На такое уничтожение животных тяжело смотреть! Как вообще можно этого не замечать, и довести их до такого состояния?! Перед открытием нужно было продумать условия содержания, а не обрекать несчастных животных на верную гибель!", - возмущена посетитель зоо-"концлагеря".

Согласились с ней и другие кыргызстанцы. Они предложили даже посадить владельцев зоопарка в отдельный контейнер.

"Уважаемые, работники зоопарка! Если у вас вообще головы? Вы все каким местом думаете, когда организовывается подобные мероприятия?!", - высказались другие пользователи.

Будем ждать реакции властей. Если она, конечно, будет...