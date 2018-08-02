4 млн евро потратят на реабилитацию "Востокэлектро"

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития (Проект реабилитации открытого акционерного общества "Востокэлектро") и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой, открытым акционерным обществом "Востокэлектро" и Европейским банком реконструкции и развития применительно к инвестиционному гранту, предоставляемому для Проекта реабилитации открытого акционерного общества "Востокэлектро" из средств Специального фонда учредителей Европейского банка реконструкции и развития, подписанных 7 декабря 2017 года в городе Бишкек".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 июня 2018 года.

ОАО "Востокэлектро" испытывает низкие эксплуатационные характеристики, включая высокие потери в распределении, достигающие 20%, а также большое количество перебоев, связанных с работой старого оборудования, работающего после его нормального технического срока службы. Большинство воздушных линий были построены в 1960-х, 1970-х годах с гораздо меньшей нагрузкой, чем требуется в настоящее время.

В этой связи, 7 декабря 2017 года подписаны кредитное и грантовое соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по реабилитации ОАО "Востокэлектро".

По соглашению ЕБРР предоставляет средства на сумму 6 млн евро. Из них кредит - 4 млн евро, грант - 2 млн евро.

Кроме того, в рамках проекта Кыргызской Республике будет предоставлена техническая помощь в виде поддержки в реализации проекта для осуществления программ по поддержке реализации проекта и корпоративного развития на сумму около 1 млн евро.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.