Арбузы из Узбекистана опасны для жизни?

Уровень нитратов в арбузах, ввозимых из Узбекистана и Таджикистана, превышает норму. Об этом редакции VB.KG сообщил замначальника государственной ветеринарной и фитосанитарной инспекции Бишкека Шамен Сыдыков.

- С начала июня на рынки Бишкека поступают арбузы из Узбекистана и Таджикистана. Согласно нашей проверке, содержание в них вредных для человека нитратов превышено. Но с наступлением сезона с конца июля и до середины сентября бахчевые везут с Чуйской долины и Джалал-Абадской области. Зачастую вредные вещества в них либо не обнаруживаются, либо в допустимом количестве. Но лабораторные исследования проводятся постоянно. По городу работает 21 лаборатория – на 10 крупных рынках и 11 мелких, - рассказал Шамен Сыдыков.

По его данным, на сегодняшний день проведено более 700 тысяч лабораторных исследований, около 120 тысяч дополнительных экспертиз. В результате выявлено 13 тонн бахчевых, не соответствующих фитосанитарным требованиям.

Отметим, в Сети активно распространяется видео с арбузом, который при ударе о землю отскакивает, как мяч. Как бы ни пытались герои ролика разбить ягоду, она не поддалась. Где именно снято видео, и действительно ли на нем запечатлен настоящий арбуз, установить невозможно.

В государственной ветеринарной и фитосанитарной инспекции же заявили, что с подобным ягодным "феноменом" не сталкивались.