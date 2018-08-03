Кыргызстанцам запретили безвизовый въезд в "свободный" город Кореи

По информации Иммиграционной службы Республики Корея с 1 августа 2018 года введен запрет на безвизовый въезд на территорию острова Чеджудо для граждан Кыргызской Республики, наряду с гражданами других государств – Египта, Гамбии, Сенегала, Бангладеш, Пакистана, Сомали, Узбекистана, Непала, Камеруна, Шри-Ланки и Мьянмы, сообщается на сайте Посольства Кыргызстана в Южной Корее.

Уточняется, что безвизовый въезд на Чечжудо осуществляется в рамках специального закона, принятого в 2001 году. Для посещения острова Чеджудо сроком до 30 дней виза не требуется, если иностранный гражданин прибывает на остров исключительно в туристических целях и прямым морским рейсом или прямым авиаперелетом.

По информации Иммиграционной службы Кореи, иностранные граждане, включая большое количество граждан КР, прибывшие на остров Чеджудо, своевременно не выехали, пребывают на территории острове нелегально, либо прибыли с целью подачи заявления на статус беженца.

Данные обстоятельства вынудили Правительство Республики Корея ввести ограничения на въезд на остров Чеджудо.

Любопытная информация. Остров Чеджудо больше известен под названием Чеджу (означает "Остров трех изобилий") расположен в пределах Корейского залива. Чеджу представляет собой самую маленькую южнокорейскую провинцию и одновременно самый большой остров республики. Его площадь составляет целых 1846 кв. км, а население насчитывает чуть меньше 532000 человек.

Популярность Чеджудо среди многочисленных туристов началась сравнительно недавно. Еще двести лет назад основное предназначение острова выглядело так: все политические преступники республики ссылались именно на Чеджу, Корея запрещала им даже ступать на материк. Стоит знать, что на острове повсеместно царит матриархат, в отличие от Южной Кореи, где славится конфуцианство.