Погода
$ 68.04 - 68.21
€ 78.97 - 79.50

У кыргызстанца конфисковали 11 тонн табака

66  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В отношении гражданина Кыргызстана в мировой суд Петуховского района (РФ) Роспотребнадзором по Курганской области переданы материалы дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (продажа, хранение, перевозка или приобретение товаров и продукции без обязательной маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством в целях сбыта).

По данным пресс-службы ведомства, пишут российские СМИ, на пропускном пункте "Петухово" при проведении санитарно-карантинного осмотра грузов обнаружили партию измельченного табака общим весом 11 т без положенной по закону акцизной маркировки. При этом водитель заявлял, что везет не табак, а табачные отходы для сельскохозяйственных нужд.

Мировой суд назначил гражданину Кыргызстана наказание в виде штрафа, продукцию конфисковали, чтобы уничтожить в установленном порядке.

URL: https://www.vb.kg/372571
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  