У кыргызстанца конфисковали 11 тонн табака

В отношении гражданина Кыргызстана в мировой суд Петуховского района (РФ) Роспотребнадзором по Курганской области переданы материалы дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (продажа, хранение, перевозка или приобретение товаров и продукции без обязательной маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством в целях сбыта).

По данным пресс-службы ведомства, пишут российские СМИ, на пропускном пункте "Петухово" при проведении санитарно-карантинного осмотра грузов обнаружили партию измельченного табака общим весом 11 т без положенной по закону акцизной маркировки. При этом водитель заявлял, что везет не табак, а табачные отходы для сельскохозяйственных нужд.

Мировой суд назначил гражданину Кыргызстана наказание в виде штрафа, продукцию конфисковали, чтобы уничтожить в установленном порядке.