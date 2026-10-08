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В Бишкеке из мусора будут изготавливать люки, лотки и скамейки

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке планируют использовать переработанные отходы для изготовления городских люков, водоотводных лотков и скамеек. Об этом 8 октября на заседании Экологического совета сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев.

По его словам, на сегодняшний день на мусороутилизирующем заводе переработано более 330 тысяч тонн отходов. При этом в городе также действует сортировочное предприятие, где из общего объема мусора отбирают материалы, пригодные для повторного использования.

Одним из таких материалов является пластик, из которого уже изготавливают люки и водоотводные лотки. Мэрия рассматривает возможность использования четырех цветов, по одному для каждого района столицы.

Особое внимание уделили конструкции водоотводных лотков. Как отметил градоначальник, ранее жители критиковали расположение отверстий, через которые должна поступать вода. С учетом этих замечаний отверстия предусмотрели и в нижней части изделий.

Кроме того, в Бишкеке имеется оборудование для производства скамеек из переработанных отходов. Это позволит сократить использование древесины при изготовлении городской мебели.

Айбек Джунушалиев пояснил, что в состав материала входят пластик и песок. Последний предварительно просеивают до мелких фракций и добавляют для повышения прочности готовых изделий.

В ходе заседания мэр также рассказал о планах по озеленению столицы. По его словам, основной упор будет сделан на многолетние растения, поскольку однолетние цветы требуют ежегодной высадки и значительных трудозатрат.

При этом полностью отказываться от однолетних цветов муниципалитет не намерен. Их продолжат выращивать в городских теплицах и питомниках и высаживать на отдельных территориях.


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URL: https://www.vb.kg/462163
Теги:
мусор, Бишкек, Кыргызстан, мэр, Айбек Джунушалиев
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